РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Более 2,6 тыс. видеокамер установят в подмосковном Подольске по программе «Безопасный регион», сообщил и. о. главы городского округа Дмитрий Жариков.

В среду в администрации округа прошло аппаратное совещание, на котором уделили особое внимание хозяйственным вопросам. В частности, вывозу снега, уборке мусора с улиц и общественных пространств, взаимодействию управляющих организаций и регоператора. Также на совещании обсудили реализацию программы «Безопасный регион». В настоящее время в округе эксплуатируются 3 182 видеокамеры, расположенные на различных социально важных объектах.

«На подъездах многоквартирных домов установлено 1 449 видеокамер. И работа по дальнейшему оснащению нашего округа техническими средствами для подключения к системе «Безопасный регион» продолжается. Планируется установить еще 2 622 видеокамеры, что особенно важно для обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования на возможные происшествия», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что традиционно на совещании разобрали самые острые проблемы, обозначенные жителями в своих обращениях в муниципальный Центр управления регионом, на портал «Добродел», в социальные сети.

«Остается множество претензий к УК, соответствию требованиям и задачам, поставленным перед нами губернатором Московской области Андреем Воробьевым и, конечно же, жителями, которых часто просто не устраивает качество работы по содержанию общего имущества МКД и придомовой территории», - добавил Жариков.

Еще одна тема в повестке совещания - приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.