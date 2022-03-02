РИАМО - 2 мар. В Подмосковье из ДНР и ЛНР прибыли 3774 человека, из них 1714 детей. 400 ребят продолжили учебу в местных школах, они обеспечены всем необходимым, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Все дети, размещенные в пунктах временного размещения, обеспечены одеждой, обувью, школьной формой, книгами, учебниками, школьными принадлежностями, детским питанием и игрушками, предметами первой необходимости. За счет средств благотворителей даже закуплены коляски и кроватки для самых маленьких», - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что сейчас в пунктах временного размещения находятся 1314 человек, из них 670 детей.

По ее словам, во всех местах размещения беженцев есть медпункты, где врачи осматривают людей, а еще дают консультации беременным и родителям с совсем маленькими детьми.

Некоторые жители Донбасса предпочли снять квартиру или жить у родственников.

«Очень надеюсь, что все это временно, что все разрешится как можно скорее, и люди вернутся домой», - добавила Мишонова.

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