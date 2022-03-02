РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Аттестацию 1 марта прошел 21 спасатель подразделений Красногорского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщили в пресс-службе управления.

На базе 227-й пожарно-спасательной части (специальной) была проведена аттестация работников по присвоению квалификации «спасатель» и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров и поисково-спасательных работ. Пожарные из 245, 331, 317-й пожарно-спасательных частей повышали свою квалификацию.

Председателем аттестационной комиссии был начальник отдела аттестации Юрий Пищальников.

Работники показывали свои знания в практической и теоретической подготовке. На практике пожарные демонстрировали правильность надевания противогаза и костюма Л-1, рассказывали про тактико-технические характеристики, работу с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, физическую подготовку, медподготовку, альпинистскую, противопожарную.

«На повышение квалификации в территориальном управлении отводится определенное время в течение дежурных суток, когда пожарные и спасатели могут подготовиться, отточить свое мастерство. Мы обращаем особое внимание на то, чтобы наши работники постоянно совершенствовались, повышали свой профессиональный уровень», - прокомментировал начальник территориального управления Михаил Кузнецов.