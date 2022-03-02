РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. В преддверии Международного женского дня «Мострансавто» откроет бесплатный салон маникюра на автовокзале в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба компании.

Бьюти-акция пройдет 4 марта с 12:00 до 15:00.

Пассажирки компании смогут сделать классический маникюр с покрытием, на выбор жительницам и гостьям Московской области предоставят цветовую палитру лаков.

Процедуру выполнит профессиональный мастер ногтевого сервиса, который работает в nail-индустрии больше 25 лет.

«Мы ежегодно готовим сюрпризы для пассажиров компании к различным праздникам. Так, к Международному женскому дню нам хотелось порадовать жительниц Подмосковья и организовать для них персональный праздник. В современном мире женщины много времени проводят на работе, а дома на них лежат различные семейные обязанности и дела. Мы сделаем так, чтобы в преддверии продолжительных праздников они могли пройти бьюти-процедуру, например, в обеденный перерыв», — отметили в «Мострансавто».

Маникюрный салон со всем необходимым оборудованием и материалами будет организован в одном из кабинетов на автовокзале по адресу: Мытищи, Шараповский проезд, 3. Информация о месте расположения салона будет указана на стикерах в зале ожидания.