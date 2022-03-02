РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. О судьбах двух женщин-ветеранов Великой Отечественной войны можно будет узнать на тематической выставке, посвященной Международному женскому дню, в Красногорском филиале музея Победы. Об этом сообщили в информационном центре музея.

4 марта в 11:00 в Красногорском филиале Музея Победы откроется тематическая выставка, приуроченная к Международному женскому дню. Новая временная экспозиция посвящена судьбам женщин в годы ВОВ.

На выставке представлены материалы, рассказывающие о двух участницах ВОВ – враче Красногорского лагеря №27 Наталье Магнитовой-Радуцкой и руководителе разведывательной группы «117», журналисте и переводчике, офицере Галине Хромушиной.

Гости увидят предметы из фондовой коллекции Красногорского филиала Музея Победы. Среди них - письменный прибор, сделанный в подарок врачу Радуцкой, медицинские инструменты, словари, письменные принадлежности, листовки разведгруппы «117».

Выставка продолжит работу до июня 2022 года.