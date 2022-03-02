Как справиться со стрессом и тревогой в период неопределенности: советы психологов

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Непрекращающийся поток новостей у большинства вызывает сильную тревогу. В нынешней кризисной ситуации пугает неизвестность. Чтобы справиться с эмоциями, нужно найти те сферы жизни, на которые точно можно повлиять, поскольку тревога растет от бессознательного желания контроля, сказала Мария Савенок, практикующий психолог и травма-терапевт.

«Важно помнить о тех аспектах жизни, в которых наше влияние существенно: семья, работа, распорядок дня, личные обязанности. Текущие перемены вносят сложности и неопределенность, поэтому следует переключиться на упрощенную систему планирования: составил список дел на день, прожил его — и хорошо», — рассказал эксперт.

Часто тревога — следствие неосязаемого страха. Савенок рекомендовала честно ответить на вопрос «Чего конкретно я боюсь?».

«Как только мы называем объект страха, мы уже можем и готовы обдумать план действий. Это важно для нашего рептильного мозга, отвечающего за выживание», — подчеркнул эксперт. Даже минимальные действия по подготовке к самому негативному сценарию помогут организму выделять меньше гормонов стресса.

Савенок считает: не нужно делать вид, что опасности нет. В психологии отрицание — одна из форм защиты психики от перегрузки. Однако, если подавлять свой страх очень долго, можно получить травму.

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