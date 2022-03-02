РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске отменены все культурные и спортивные мероприятия на Масленицу, сообщили в администрации городского округа.

Будет ли запрет распространяться на частные мероприятия, власти округа ответить затруднились.

В Подольске Масленицу традиционно собирались отметить в парках и на площадях, а также в пабах и в лофт-пространствах. Еще планировали провести лыжню, конкурс арт-объектов и много других мероприятий.

В 2022 году масленичная неделя будет проходить с 28 февраля по 6 марта, причем последний день станет главным для праздника.