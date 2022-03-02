РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков представит отчет об итогах работы администрации в прошлом году 3 марта, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Посмотреть прямую трансляцию можно будет на телеканале КРТВ и в прямом эфире в Instagram-аккаунте Волкова @vdvolkov. Начало в 16:00.

Волков приступил к исполнению полномочий главы Красногорска в ноябре 2021 года. В декабре того же года совет депутатов горокруга единогласным решением избрал его на должность главы муниципалитета.