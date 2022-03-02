РИАМО - 2 мар. На столичных улицах и трассах в среду образовались заторы в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднения в движении машин есть на МКАД, Садовом кольце, ТТК, проспекте Мира, Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте, Большой Академической улице и других.

В центре города заторы наблюдаются на Москворецкой набережной, улице Серафимовича, Никитском бульваре, Неглинной улице, Устьинской набережной, Сретенском бульваре и других.

К 20 часам загруженность дорог мегаполиса снизится до 6 баллов, к 21 часу – до 3 баллов.