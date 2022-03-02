РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В подмосковной Балашихе местное отделение партии «Единая Россия» собрало и отправило очередную партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, в среду груз перевезли в Реутов – центральный пункт сбора, где его распределят по пунктам размещения беженцев. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Волонтеры ведут учет всей гуманитарной помощи, которая поступает в пункт – вещи осматривают, фасуют, распределяют по группам и упаковывают.

«Собираем все, что необходимо людям в обычной, повседневной жизни – бытовая химия, предметы личной гигиены, полотенца, одеяла. Все, что нужно человеку, который покинул дом с минимальным количеством личных вещей», – сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В сборе гумпомощи участвуют не только неравнодушные жители Балашихи, но и трудовые коллективы. Среди них сотрудники детского сада №36, которые вместе с родителями воспитанников собрали несколько коробок детских вещей, предметов личной гигиены и нескоропортящихся продуктов.

По словам сотрудницы детского сада №36 Любови Ляуновой, коллектив и родители очень активно подключились, приносят то, что может пригодиться людям.

«Собираем все с любовью. По мере накопления будем снова и снова привозить коробки в пункт. Несомненно, мы это дело продолжим, своих не бросаем», – отметила Ляунова.

Всего в Балашихе работают 4 пункта: в местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Парковая, 7), в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на базе Общественной палаты (пр. Ленина, 7/1), в спорткомплексе «Орион» и в Ледовом дворце «Арена «Балашиха».