РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. В подмосковном Красногорске в настоящее время строится 24 образовательных учреждения, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В среду в Красногорске состоялось традиционное совещание с участием строительных и подрядных организаций.

Для обсуждения были приглашены директора школ и заведующие детскими садами. Такое сотрудничество застройщиков, подрядчиков и представителей образовательной сферы происходит в округе на регулярной основе.



«Это важное взаимодействие, потому, что уже в процессе эксплуатации возникает большое количество вопросов к строителям, поэтому мы взяли за практику с момента проектирования подключать директоров, заведующих образовательных учреждений для того, чтобы они могли высказать свои пожелания», - отметил заместитель главы округа Тимур Магомедов.



В настоящее время на территории Красногорска строятся 24 образовательных учреждения, а также Московская областная больница. В 2022 году в округе планируется открытие 6 школ и 10 детских садов.











