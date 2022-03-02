РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 41 случай Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 620 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1153 случая коронавирусной инфекции.

В Подмосковье за все время пандемии подтверждено 942 199 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 14 247 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 849 235 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30 и сайт: https://covid.mz.mosreg.ru.

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