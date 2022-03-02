РИАМО - 2 мар. По факту обнаружения двух обгоревших тел в лесополосе около столичного района Южное Бутово возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 2 марта 2022 года в лесополосе вблизи района Южное Бутово города Москвы обнаружены два сильно обгоревших тела неустановленных лиц. Тела были обнаружены местным жителем», - сказала Иванова.

По ее словам, чтобы установить личности погибших, будут проведены необходимые экспертизы.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте обнаружения тел. Специалисты планируют установить полную картину произошедшего. Расследование данного дела продолжается.

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