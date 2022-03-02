РИАМО - 2 мар. В столице в среду температура поднялась до плюс 6,2 градуса. Таким образом, этот день стал самым теплым 2 марта в городе за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 марта. В 15 часов на главной метеостанции города - ВДНХ - температура воздуха поднялась до отметки плюс 6,2 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем было в этот день в 1995 году», - написал Леус в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что точное значение нового рекорда для этого дня можно будет узнать после 21 часа, именно в это время будут сняты показания максимальных термометров.

Сейчас в городе сохраняется температура плюс 6,2 градуса. Влажность воздуха держится в районе 37%. Атмосферное давление составляет 753 мм рт. ст.

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