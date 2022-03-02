РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Водители пожарной техники ГКУ МО «Мособлпожспас» из Балашихи прошли аттестацию на право дальнейшей работы на пожарных автомобилях основного и специального назначения, испытания состоялись на базе 259-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления в Ногинске, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В среду прибыли работники «Мособлпожспаса» из Балашихи, Дубны, Подольска, Люберец и Лосино-Петровского. Работники Ногинского управления подготовили учебные места для сдачи теоретической и практической частей экзамена, а также технику для выполнения нормативов.

По словам главного эксперта отдела аттестации управления профессиональной подготовки госучреждения Александра Мельниченко, в ходе аттестации водители показали теоретические знания по правилам дорожного движения, по устройству пожарной техники, особенностям ее эксплуатации, а также по охране труда, порядку ведения радиообмена и медицинской подготовке.

Он добавил, что в ходе практической части аттестуемые продемонстрировали навыки по эксплуатации пожарной техники и умение работать со специальными агрегатами.

«Кроме того, водителям необходимо было выполнить практические упражнения, такие как подача огнетушащих веществ из емкостей автомобиля и забор воды из открытого водоисточника», – сказал Мельниченко.