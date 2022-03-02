РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Специалисты Подольского центра занятости населения провели встречу с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик по вопросам поиска работы и трудоустройства, сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии поучаствовали 50 человек. Им рассказали о поиске подходящей работы на портале «Работа в России», порядке регистрации, востребованных профессиях на предприятиях городского округа Подольск.

В мероприятии приняли участие представители кондитерской фабрики АО «Би-энд-би». Работодатели представили информацию о вакансиях фабрики и возможности трудоустройства.

Основные вопросы участников касались заработной платы по вакансиям и транспортной доступности.