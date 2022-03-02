РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. В Королеве обсудили вопросы организации работы пункта сбора гуманитарной помощи, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

В Королеве член Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Мария Большакова провела рабочую встречу с представителями муниципальной Общественной палаты по вопросу организации и работы пункта сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Московской области по Королеву Елена Власова, президент Международного благотворительного фонда «Окно в мир», член муниципальной Общественной палаты Екатерина Зеленцова, представители НКО, волонтеры.

«В настоящее время Королев принял беженцев из Донбасса. Они прибывают в специально развернутом муниципалитетом пункте временного размещения, где обеспечиваются горячим питанием и предметами первой необходимости», - сказала Корнеева.

Серьезную поддержку по всем направлениям работы с беженцами оказывают волонтеры, добровольцы. В Королеве организован пункт сбора гуманитарной помощи, куда горожане приносят продукты, одежду, предметы первой необходимости, игрушки - все, что может пригодиться людям в этот сложный период.

В ходе визита участники заседания посетили пункт сбора гуманитарной помощи на улице Дзержинского, д. 7, пообщались с волонтерами и добровольцами МБФ «Окно в мир» и Общественной палаты Королева.