РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. С начала текущего года жители городского округа Люберцы подали 25 заявок на социальную газификацию, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2021 году стартовал президентский проект «Социальная газификация». До 1 января 2023 года нам предстоит догазифицировать 16 населенных пунктов округа. В 6 населенных пунктах эта работа проведена. Заключено 46 комплексных договоров, подан газ в 22 дома. Сейчас занимаемся выполнением работ еще по 10 населенным пунктам, отрабатываем 25 поступивших заявок», - сказал Ружицкий.

С текущего года жители с невысокими доходами смогут установить газовое оборудование бесплатно.

«Блоку ЖКХ необходимо адресно проинформировать жителей и все доходчиво разъяснить», - добавил Ружицкий.