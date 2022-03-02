РИАМО - 2 мар. Поправки, по которым предусматривается наказание за распространение ложной информации о действиях российских военных, внесли в Госдуму РФ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно предлагаемым изменениям, нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что фейки о действиях военных РФ «деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам». Еще ложная информация вредит родным и близким военных.

Он напомнил, что в действующем российском законодательстве есть ответственность за распространение заведомо ложной информации. Часть статьи планируется дополнить положением об ответственности за искажение целей и задач ВС страны во время проведения спецопераций.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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