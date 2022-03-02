РИАМО - 2 мар. Новую школу в деревне Погорелки городского округа Мытищи достроят в 2023 году. Учебное здание сможет вместить 1,1 тыс. учеников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Сейчас рабочие заняты устройством фундамента. Также выполняются армирование и бетонирование фундамента и вертикальных конструкций подземной части здания.

«Сейчас на объекте находятся более 50 рабочих и 6 единиц техники. Работы ведутся в графике», – сказал глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

Высота здания – 4 этажа, общая площадь – 16 тыс. «квадратов». В школе будут не только учебные классы, но и лаборатории, мастерские, актовый и спортивные залы.

Вокруг школы обустроят беговые дорожки, легкоатлетический сектор, площадки для командных спортивных игр.

В школе будут созданы условия для маломобильных учеников. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2023 год.