РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В феврале текущего года около 2 тыс. онкологических консилиумов провели в Московском областном онкологическом диспансере (МООД) в Балашихе, из них 546 телемедицинских и 1430 очных, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Это стало возможным благодаря внедрению цифровой платформы для проведения онкоконсилиумов в 4 подмосковных лечебных учреждениях, вошедших в пилотный проект.

По словам заместителя главного врача МООД по амбулаторно-поликлинической помощи, заведующего консультативно-диагностическим центром, кандидата медицинских наук Дениса Сидорова, новая программа скоординировала действия между лечебными учреждениями, повысила эффективность работы.

«Сегодня специалисты онкодиспансера проводят порядка 75 очных консилиумов и около 30 телемедицинских консультаций в день по следующим патологиям: опухоли головы и шеи, молочной железы и кожи, мягких тканей, органов грудной и брюшной полостей, гематологических, гинекологических и урологических онкозаболеваний», - сказал Сидоров.

С внедрением цифровой платформы не только увеличилось количество онкоконсилиумов, но и сократился срок с момента постановки пациенту диагноза до начала специального лечения.

«После принятия онкоконсилиумом решения пациент начинает получать лечение в течение последующих 7 дней. Но мы стараемся организовать медицинскую помощь как можно раньше», - пояснил Сидоров.

Если пациенту для уточнения диагноза требуется дообследование или очная консультация специалистов, консилиум принимает решение после проведения данных мероприятий. И в этом случае сроки определяются временем, которое пациент затрачивает на дополнительные диагностические исследования.