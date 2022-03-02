РИАМО - 2 мар. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что в НАТО остался здравый смысл. Так он отреагировал на заявление, что альянс не намерен вмешиваться в конфликт РФ и Украины военным путем, сообщает kp.ru.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что НАТО не будет участвовать в конфликте между Россией и Украиной военным путем. Он подчеркнул, что такое решение было бы ошибкой. Шольц напомнил, что в данном случае речь идет о крупнейшей стране мира с ядерным оружием и втором по размеру государстве Европы.

«Слова НАТО о том, что альянс не будет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, показывают, что у них еще остался здравый смысл», - сказал Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Ситуация между Россией и Украиной резко обострилась на прошлой неделе. Сначала РФ признала независимость ЛНР и ДНР, а 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью этого решения является демилитаризация Украины.