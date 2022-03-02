РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Жители улицы Дружбы в городском округе Люберцы пожаловались депутату Мособлдумы от «Единой России» Дмитрию Дениско на транспортное сообщение в микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с сотрудниками администрации Люберец и руководителем фракции «Единой России» в местном совете депутатов Александром Шлапаком депутат принял в работу наказы, связанные с развитием инфраструктуры микрорайона Зенино.

«Жилой комплекс «Самолет» новый, еще идет строительство, возводятся новые многоквартирные дома. Инфраструктура микрорайона в стадии становления. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые жители просят решить в короткие сроки», – сказал Дениско.

Жители микрорайона просят организовать более короткий маршрут до ближайшей станции метро.

«Другой важный вопрос – благоустройство. Недалеко от жилой застройки находится озеро Черное, его территорию просят привести в порядок. Не решен вопрос с пешеходной дорожкой между Марусиным и ЖК «Самолет», – уточнил Дениско.

Кроме того, местные жители обратили внимание на то, что в пешей доступности нет супермаркетов и популярных сетевых магазинов.

«Будут подготовлены депутатские запросы в государственные органы. Все вопросы жителей находятся под моим личным контролем и контролем депутатов местной партийной фракции «Единой России», – подытожил Дениско.