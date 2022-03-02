РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Компания «Георг Полимер» из Подольска рассказала об успешном внедрении нацпроекта «Производительность труда» представителям Чечни и Дагестана, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель компании.

«Георг Полимер» специализируется на разработке, производстве и поставках жесткой полимерной пищевой упаковки для автоматических фасовочных линий. В декабре 2020 года стала участником нацпроекта «Производительность труда».

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) на производственном потоке фиксировала время изготовления продукта, загрузку оборудования и сотрудников, а также уровень запасов по всему потоку. Пересмотрели процессы везде, начиная от склада сырья и заканчивая складом готовой продукции. По итогу замеров выявили потери и разработали программу по их устранению.

По итогам участия в нацпроекте компании «Георг Полимер» удалось на выбранном потоке увеличить выработку на 40%: с 15 410 до 21 999 лотков на одного оператора в смену. Увеличение выработки позволило предприятию повысить годовую выручку более чем на 11,7 млн рублей.

Предприятие в текущем году планирует строительство дополнительного производства площадью 3 тыс. кв. м. В распоряжении компании уже имеются производственные мощности на площади 7 тыс. кв. м.

Сокращение незавершенного производства составило 53% (с 9 203 637 до 4 257 923 в единицах изделий). На 60% уменьшилось время протекание процесса. Предприятие приняло решение продолжить улучшать производственную систему и участвовать в национальном проекте «Производительность труда».

Нацпроект, направленный на повышение производительности труда, рассчитан до 2024 года. К этому сроку участие в проекте примут более 300 подмосковных компаний. Общий рост производительности труда на промышленных предприятиях области должен увеличиться на 5%. Участие в нацпроекте бесплатное. Подать заявку на участие можнл через сайт производительность.рф. Получить ответы на вопросы по этой теме можно в подмосковном Мининвесте.