РИАМО - 2 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1153 случая заражения коронавирусом. Ни одного нового случая заражения не выявили в Звездном городке, Власихе, Черноголовке, Шаховской, Реутове, Рошале, Пущине, Протвине, Озерах, Можайском округе, Молодежном, Лотошине и Красноармейске, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

По одному случаю коронавируса за сутки выявили в Бронницах, Дзержинском, Котельниках и Талдомском округе, по 2 – в Дмитровском и Рузском округах, по 3 – в Клину и Краснознаменске, 4 – в Шатуре, 5 – в Воскресенске, 6 – в Электростали, 7 – в Истре, по 8 – в Зарайске и Лобне, по 9 – в Волоколамском округе и Серебряных Прудах, по 10 – в Егорьевске, Солнечногорске и Электрогорске.

По 12 – в Лосино-Петровском и Лыткарине, по 14 – в Богородском округе, Кашире и Луховицах, по 15 – в Ивантеевке, Серпухове и Чехове, 17 – в Павловском Посаде, 19 – в Дубне, по 20 – в Жуковском и Ступине, по 22 – в Подольске и Фрязине, по 29 – в Люберцах и Домодедове, 32 – в Наро-Фоминском округе, 34 – в Долгопрудном.

По 35 – в Королеве и Сергиево-Посадском округе, 36 – в Орехово-Зуевском округе, 41 – в Щелкове, 51 – в Раменском округе, 53 – в Мытищах, 55 – в Одинцовском округе, 57 – в Ленинском округе, 63 – в Пушкине.

Наибольшее число заражений коронавирусом за сутки выявили в Балашихе (64), Коломне (67), Красногорске (69) и Химках (72).

С начала пандемии в Московской области выявили 942 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 14 247 человек. Выздоровели и выписались 849 235 человек.

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