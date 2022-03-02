РИАМО - 2 мар. Вступил в силу запрет властей ЕС на продажу, перевод и экспорт банкнот евро на территорию Российской Федерации, сообщает Федеральное агентство новостей.
Данный запрет затрагивает как компании и организации, в том числе ЦБ РФ, так и граждан страны.
Зарубежные страны продолжают наращивать пакет санкций в отношении России в связи с проведением спецоперации на Украине. Ранее было принято решение отключить от SWIFT 7 российских банков: ВТБ, Совкомбанк, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ.
Кроме того, в Apple заявили о введении ограничений на работу своей платежной системы Apple Pay и предоставление других услуг для клиентов в России.
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