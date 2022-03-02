РИАМО - 2 мар. С начала этого года Госжилинспекция Московской области выявила в многоквартирных домах региона 1 839 нарушений жилищного законодательства и выдала УК предписания по устранению этих проблем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Главными темами по выявленным нарушениям стали: очистка крыш от снега и сосулек, протечки с кровли и вопросы перерасчета за услуги ЖКХ.

В число главных нарушителей вошли городские округа Мытищи, Серпухов, Лобня, Наро-Фоминский, Солнечногорск и другие.

Меньше всего предписаний Госжилинспекция выдала для Фрязина, Лосино-Петровского, Звездного городка и других муниципалитетов.

Как сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, жители обращаются в ведомство в основном с одинаковыми проблемами. Причем обращение в Госжилинспекцию является крайним шагом в решении вопроса. Прежде всего нужно попробовать решить вопрос через свою УК.

«Если в регламентированные сроки организация не отреагировала на заявку собственника, сигнализируйте в надзорное ведомство», - сказала Федина.