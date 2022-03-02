РИАМО - 2 мар. Специалисты приступили к первому этапу строительства офиса врача общей практики в селе Саввинская Слобода Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Подрядная организация уже ведет подготовительную работу на объекте. Строители проводят планировку территории, устанавливают ограждения, обустраивают подъездные пути и организуют места складирования и хранения материалов.

В будущем офисе будут расположены кабинеты врачей, медицинской профилактики, процедурная, смотровая, стерилизационная и санитарная комнаты.

Пациенты смогут сдать там анализы, пройти диспансеризацию и первичную диагностику.

Благодаря открытию нового офиса врача общей практики для жителей села и ближайших населенных пунктов вырастут качество и доступность медицинской помощи. Первую медпомощь здесь будут оказывать и детям, и взрослым.

Строительство объекта ведется по нацпроекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизации первичного звена». Планируется, что офис будет введен в эксплуатацию до конца 2022 года.