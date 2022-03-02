РИАМО - 2 мар. В кинотеатре «Москино Вымпел» прошла модернизация. Он откроется 3 марта после более чем трехмесячного ремонта, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Обновленный кинотеатр «Москино Вымпел» откроется 3 марта. Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха», — рассказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В ходе ремонта в большом зале кинотеатра расширили проходы между рядами, установили новые кресла и заменили акустическую систему. Помещение малого зала также было обновлено.

Кинотеатр «Москино Вымпел» был открыт в 1959 году. Сегодня в нем показывают новинки российского и зарубежного проката, показы «Театра в кино». Также в здании проходят заседания киноклубов. Кинотеатр адаптирован для посетителей с особенностями слуха и зрения. Для гостей работает кофейня.

«Москино» — учреждение в структуре столичного департамента культуры, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. Помимо кинопоказов, организация ежегодно проводит встречи с режиссерами, ретроспективы и фестивали авторского кино, а также курирует общегородскую акцию «Ночь кино». В синематеке «Москино» хранятся около 9 тыс. пленочных копий советской классики.

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