РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Член Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Игорь Карагедов в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции посетил участковый пункт №3 на улице Жуковского в Балашихе, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Общественник проверил оформление информационных стендов для посетителей, а также материально-техническую оснащенность участкового пункта полиции, задал вопросы участковым уполномоченным полиции об основных направлениях деятельности и взаимодействии полицейских с населением, о профилактической работе по пресечению преступлений и правонарушений.

В завершение проверки Карагедов дал положительную оценку организации работы участкового пункта полиции.