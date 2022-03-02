РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Волонтеры Подольска закупили 5 телефонов и необходимые вещи для беженцев из ДНР и ЛНР, которые находятся в Детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта», сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в центр временного проживания беженцев выехала группа волонтеров «Милосердие – Подольск» вместе с батюшками. Они прошли по комнатам, написали список самых необходимых вещей и объявили сбор. Отзывчивые подольчане принесли огромное количество вещей, обуви и средств гигиены, из которых были сформированы пакеты. Волонтеры их раздали каждому проживающему по спискам.

«В основном просят детскую спортивную форму, переобувку в школу, пижамы, нижнее белье и прочие вещи. Помимо одежды и обуви, людям были переданы фены, бритвенные приборы, рюкзаки. На средства, которые поступают на волонтерскую карту, было закуплено 5 телефонов. Пополняется чат автоволонтеров», - говорится в сообщении.

В среду добровольцы начали возить беженцев в город и обратно. В основном, они просят отвезти в банк и магазины. Люди также надеятся найти работу, чтобы иметь свои деньги.