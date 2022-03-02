РИАМО - 2 мар. Сотни жителей и 12 предпринимателей подмосковного Реутова приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Благодарю всех за помощь, которую многие из вас оказали и продолжают оказывать вынужденным переселенцам из Донбасса. Вместе с нашими предпринимателями мы провели масштабную работу по организации сбора и доставки гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР. Для сбора и хранения гуманитарной помощи были предоставлены 2 склада ООО «Роском» общей площадью более 1500 кв. м. Для доставки гуманитарной помощи в Ростовскую область компанией ООО «Первая линия» предоставлены 4 автотранспортных средства, грузоподъемностью 20 тонн каждая», - обратился Каторов к добровольцам.

Он уточнил, что в сборе гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР, в том числе приняли участие 12 предпринимателей городского округа Реутов участвовали: ИП Слоян, ООО «Коррус – Техникс», Балашихинское РАЙПО, ООО «Кром Маркет» (Владимирский тракт), ООО «Мебеталь», ООО «Экоменю», ООО «От Палыча», ООО «Интертекстиль корп», ООО ТД «Рассвет», ОАО «Росфармация», ООО «Медтрейд», ООО «4 Вида».

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик расположен в Фонде социальной поддержки населения по адресу: Реутов, ул. Новая, д. 3, контактный телефон: 8(495)528-07-67. Дополнительный пункт сбора помощи для беженцев из Донбасса открыт в помещении Общественной палаты Реутова по адресу: Реутов, проспект Мира, д. 10 кв. 43, контактный телефон: 8(925)308-34-85.