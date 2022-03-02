РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. Полицейские в Королеве предупредили жителей о новых видах мошенничества с банковскими картами, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Злоумышленники снова используют последние новости в своих целях. Теперь они рассказывают своим потенциальным жертвам о том, что россияне потеряют все деньги на своих счетах из-за отключения банков от международной системы межбанковских сообщений SWIFT. Чтобы спасти сбережения, якобы нужно перевести их на специальный «безопасный счет».

Полицейские предупреждают, что на самом деле никаких особых защищенных счетов не существует. Если клиент банка доверится мошенникам и выполнит их инструкции, то его деньги просто уйдут преступникам.

В некоторых случаях обманщики утверждают, что из-за отключения банков от SWIFT перестанут работать банковские карты и люди потеряют доступ к своим деньгам. Но если внести данные карты в специальный список, то она не будет заблокирована. Под этим предлогом аферисты выпытывают реквизиты карт, включая 3 цифры с оборота. Получив секретную информацию, мошенники обнуляют карточные счета.

В действительности деньги клиентов в российских банках на всех счетах, в том числе карточных, остаются доступны своим владельцам в любой момент. Система SWIFT никак не связана со сбережениями людей.

SWIFT – это просто финансовый мессенджер для общения между банками. В России действует его аналог – система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую уже используют российские банки.

Даже если кредитные организации отключат от SWIFT, у них могут возникнуть неудобства только при проведении международных переводов, но это никак не повлияет на операции внутри страны.

При звонке или сообщении о том, что деньги под угрозой, не нужно спешить и действовать по инструкции мошенника. Следует положить трубку и перезвонить на горячую линию банка – номер указан на официальном сайте банка и на его картах – и прояснить ситуацию.