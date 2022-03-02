РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Компания из Балашихи по производству средств для стирки, личной гигиены, для детей передала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В рамках первой партии гуманитарной помощи с производства в один из пунктов приема руководство Cotton Club направило машину с предметами первой необходимости для детей: подгузники, влажные салфетки, ватные диски и палочки.

По словам директора по инвестициям и развитию Cotton Club Алексея Ходырева, компания ведет активную социальную жизнь, работает с администрацией Балашихи.

«Мы решили откликнуться и помочь жителям ДНР и ЛНР. Детям мы отправили подгузники, влажные салфетки, ватные палочки, средства по уходу. Мы всегда готовы помочь. Мы передаем продукцию на один из пунктов приема. Передаем те товары, которые есть в списке первой необходимости», — сказал Ходырев.

Помочь беженцам могут не только большие компании и производства, но и каждый житель округа. Необходимы продукты питания, посуда, средства личной гигиены, бытовая техника, постельные и душевые принадлежности, одежда. Все предметы и вещи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания — с действительным сроком годности и длительным сроком хранения.

Всего в городском округе работают 4 пункта приема гуманитарной помощи: в местном отделении партии «Единая Россия», ул. Парковая, 7, ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» на базе Общественной палаты, пр. Ленина, 7/1, спорткомплекс «Орион», ул. Пионерская, 1А, Ледовый дворец «Арена «Балашиха», ул. Парковая, 2.