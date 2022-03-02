РИАМО - 2 мар. Сотрудники управления Росреестра по Московской области совместно с представителями филиала «ФКП Росреестра» по Подмосковью провели обучающий семинар для специалистов МФЦ региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Семинар был призван повысить качество предоставления госуслуг в учтено-регистрационной сфере и сократить сроки обработки документов, которые поступают от граждан.

Участие в мероприятии в онлайн-формате приняли сотрудники более 200 офисов МФЦ, которые оказывают услуги Росреестра. От качества приема документов нередко зависят сроки их рассмотрения. Специалисты ведомства разъяснили типовые ошибки, ответили на вопросы о передаче в офисы комплектов документов по проекту «Стоп Бумага» и назвали причины приостановления учетно-регистрационных действий из-за некачественного приема документов.

«Совместная плодотворная работа наших ведомств в данном направлении будет способствовать повышению качества оказания госуслуг, а полученные в ходе обучающих семинаров знания положительно скажутся на дальнейшей работе», - отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Московской области Ольга Скрябина.