РИАМО - 2 мар. Горячая телефонная линия поддержки бизнеса в Подмосковье будет работать круглосуточно. Каждый день в любое время суток предприниматели смогут получить консультацию по ведению бизнеса в регионе и узнать информацию о получении поддержки от областного правительства, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Горячая линия поддержки предпринимателей существует давно, но сейчас мы запускаем ее в круглосуточном режиме. Каждый предприниматель Подмосковья может обратиться по короткому номеру горячей линии 0150, задать свой вопрос и получить консультацию», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Помимо короткого номера 0150 предприниматели могут прислать обращение на электронную почту: 0150@mosreg.ru, после чего заявка будет направлена профильным специалистам, которые свяжутся с заявителем.

Кроме того, в Московской области работает сервис электронной помощи для предпринимателей — Telegram-канал «Предприниматель Подмосковья», где сейчас проходит голосование представителей бизнеса по определению мер поддержки, требующих первоочередного внедрения.