РИАМО - 2 мар. Заявления на выплату материальной помощи в управление социальной защиты населения в Химках подали уже 73 беженца из Донбасса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить единовременную материальную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР в размере 10 тыс. рублей на человека.

Для обсуждения мер поддержки беженцев из Донбасса в Химках состоялось общегородское совещание под председательством главы городского округа Дмитрия Волошина.

«Мы помогаем людям разобраться с механизмами работы наших служб, чтобы они могли легко получить компенсацию. Также вместе с жителями и химкинскими предпринимателями продолжаем сбор гуманитарной помощи для беженцев Донбасса», – рассказал Волошин.

Для получения единовременной выплаты беженцам необходимо написать соответствующее заявление в управлении социальной защиты или отделении МФЦ, предоставить паспорт, свидетельства о рождении детей, банковские реквизиты для зачисления средств и согласие на обработку данных. Эти документы будут переданы в министерство социального развития Московской области.

В настоящий момент в Химках собрали две тонны гуманитарной помощи, которую направили в пункты временного размещения беженцев в Ростовской области и Волоколамском округе Подмосковья.

Пункт приема гуманитарной помощи расположен в Ресурсном центре на улице 9 Мая в доме 18б и работает в будние дни с 10 до 19 часов. Узнать информацию о работе пункта и договориться о передаче гуманитарной помощи можно по телефонам 8(495)793-07-66 и 8(495)793-09-88.