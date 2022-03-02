РИАМО - 2 мар. В прошлом году около 2,1 тыс. пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями по всей России взял под контроль фонд «Круг добра» для закупки лекарств, сообщил член президиума РАН, академик РАН, главный детский онколог-гематолог министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев.

«Примерно 2,1 тыс. пациентов попали уже в круг лечения этих нозологий за счет фонда «Круга добра» и этот процесс продолжается в этом году», - рассказал Румянцев.

Он добавил, что в этом году уже ввели контроль за 4 новыми заболеваниями, работа по данному направлению продолжится. Всего в списке редких заболеваний Минздрава РФ находится 260 болезней.

В 2021 году под контроль фонда «Круг добра» было взято 44 новых орфанных заболевания. Наиболее известными из них являются спинально-мышечная атрофия, миодистрофия Дюшенна, муковисцидоз и многие друге.