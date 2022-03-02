РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска напомнили водителям об опасности использования во время движения гаджетов, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Сотрудники ГИБДД округа в рамках проведения социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп-Гаджет!» проводят информационно-разъяснительную работу с посетителями регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД.

Они напоминают участникам дорожного движения с помощью тематических листовок о том, какие основные факторы отвлечения внимания на дороге снижают концентрацию и влияют на безопасность как самих автомобилистов, так и окружающих участников дорожного движения.