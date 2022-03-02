РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. РКК «Энергия» из Королева запатентовала конструкцию магнитоплазменного электроракетного двигателя для космических аппаратов, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Специалисты градообразующего предприятия РКК «Энергия» в Королеве запатентовали инновационную конструкцию магнитоплазменного электроракетного двигателя для космических аппаратов. Двигатели этого типа могут служить основой транспортной системы на трассах между орбитами Земли, Луны и Марса.

Электроракетные двигатели сегодня считаются наиболее эффективным типом космических реактивных двигателей, которые подходят для освоения как ближнего, так и дальнего космоса. Наиболее перспективными специалисты считают магнитоплазменный безэлектродный (другое название — геликонный) двигатель с циклотронным ускорением плазмы в осевом магнитном поле.

Ранее геликонный двигатель обладал недостатком, которым являлась масса магнитной системы, составлявшая основную часть массы двигателя. В новом двигателе, получившем патент, специалисты предложили устранить этот недостаток за счет выполнения рабочим телом (катушки с намотанной на них проволокой из ферромагнитных материалов), также и функций магнитной системы. Это существенно снизит массу двигателя.