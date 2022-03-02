РИАМО - 2 мар. Из-за улучшения эпидситуации и снижения заболеваемости коронавирусом в Москве к оказанию плановой и спецпомощи возвращаются дополнительно еще почти 1,4 тыс. коек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве продолжается. Ранее мы вернули к оказанию плановой и специализированной помощи 715 детских коек в 3 столичных стационарах», - отметила Ракова.

По ее словам, к оказанию плановой помощи пациентам в мегаполисе вернутся госпиталь для ветеранов войн №3 и Московский городской центр пульмонологии больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова, часть коек в Инфекционной клинической больнице №2 и других.

Она добавила, что в связи с уменьшением числа госпитализаций Covid-пациентов в городе работу приостановят 2 временных родера на 254 койки.

«Наращивание объемов плановой детской и взрослой медицинской помощи в Москве продолжается», - уточнила заммэра.

Профильную медпомощь в столичных больницах пациентам начнут оказывать после работ по дезинфекции помещений и оборудования, а также после тестирования сотрудников на коронавирус.