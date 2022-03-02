РИАМО - 2 мар. Подмосковные правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в серии многомиллионных краж у пенсионеров в городе Видное и поселке Развилка. Мужчины представлялись сотрудниками газовой службы и, отвлекая внимание пожилых людей, похищали у них деньги. За две кражи злоумышленники смогли похитить более 4 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Незнакомцы различными способами отвлекали внимание пенсионеров. Они сообщали о протечке газа или неисправности оборудования, устанавливали бесполезные приборы или заполняли бумаги. Усыпив бдительность граждан таким образом, один из соучастников искал в квартирах денежные средства. Похитив обнаруженные сбережения, мужчины скрывались с места преступления», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). В ходе расследования случившегося оперативники смогли установить автомобиль, на котором передвигались предполагаемые преступники. Мужчин задержали, они оказались двоюродными братьями, жителями Рязанской области.

При обыске правоохранители изъяли у подозреваемых три мобильных телефона, ювелирные украшения, поддельные документы и другие вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Мужчин заключили под стражу. В настоящее время следствие проводит дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.