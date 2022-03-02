РИАМО - 2 мар. В полицию обратилась жительница Москвы 1946 года рождения, которая рассказала о похищении у нее денежных средств. Материальный ущерб составил 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В неустановленное время неизвестные позвонили на ее телефон и, воспользовавшись доверием потерпевшей, убедили ее обналичить деньги в банке и передать их курьеру.

Женщина сняла со своего счета 950 тыс. рублей, а затем передала их курьеру, встретившись с ним около дома. На следующий день она обналичила еще 250 тыс. рублей и перевела их на банковский счет злоумышленников.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».