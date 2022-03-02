В четверг 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории ДНР и ЛНР. К седьмому дню военной операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Ожидается второй раунд переговоров, а ряд иностранных компаний прекращает работу в России. Как развиваются события и какие санкции вводят страны Запада, читайте в материале РИАМО.

Ход операции

На седьмой день военной операции на Украине российские вооруженные силы взяли под полный контроль областной центр Херсон. Как сообщает Минобороны РФ, город не испытывает недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости, а гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и транспорт работают в повседневном режиме.

Также известно, что группировка войск ЛНР установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово, а войска ДНР — над Калиновкой, Лебединским, Пионерским, Карлом Маркса, Николаевкой и Осипенко. Российские войска взяли под контроль Токмак и Васильевку — в этих населенных пунктах украинские военные отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие.

В ходе брифинга представитель Минобороны РФ сообщил, что после удара высокоточного оружия в Киеве выведена из строя телевышка. Это было необходимо для пресечения информационных атак против России. Также силами армейской авиации нанесен массированный удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого было поражено 67 объектов.

В общей сложности с начала военной операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. В их числе — 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Известно об уничтожении 58 самолетов, 472 танков и других боевых бронированных машин, 62 реактивных систем залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов.

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Возможные переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ждать украинских переговорщиков в среду вечером. Заранее место переговоров не объявили. Также Песков отказался давать какие-либо прогнозы.

«Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России», — сказал пресс-секретарь.

Предыдущая встреча представителей России и Украины прошла 28 февраля в Гомельской областиБелоруссии. Переговоры длились пять часов, но не позволили прийти к окончательному разрешению ситуации. В среду вечером встреча должна пройти в том же составе.

Санкции

Зарубежные страны продолжают наращивать санкционный пакет в связи с проведением спецоперации на Украине. Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Канада закрывает свои порты и территориальные воды для российских кораблей, новый запрет вступит в силу позднее. С аналогичными мерами собирается выступить и Киев. Украинское министерство инфраструктуры сообщило, что готовится документ, согласно которому Украина запретит заход в территориальное море и украинские порты судов под флагом России. При этом и украинским судам будет запрещено входить в российские порты. Однако еще до утверждения документа 2 марта Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военно-морские силы закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря.

В пресс-службе BMW сообщили, что немецкий автоконцерн приостанавливает не только производство автомобилей в России, но и их поставки в страну. При этом сервисное обслуживание клиентов и выполнение гарантийных обязательств перед ними продолжатся. Не будут поставлять в Россию новые машины и комплектующие к ним Honda и Mazda. Также о приостановке деятельности в России с 3 марта сообщает Ford.

Кроме того, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний приостановил Boeing. С аналогичными мерами выступает авиастроительный концерн Airbus — на данный момент он прекращает деятельность инженерной площадки в России, поддержку авиакомпаний и поставку запчастей.

Ограничения вводит и американская компания Apple. Они коснутся работы платежной системы Apple Pay и ряда других услуг для российских клиентов. При этом в компании не уточнили, какие еще услуги будут ограничены. Кроме того, Apple прекратила продажу техники в официальном интернет-магазине, а офлайн-магазины в Москве 2 марта и вовсе не открылись.

Также 2 марта стало известно, что логистическая компания DHL останавливает доставку посылок в Россию и Белоруссию.

На фоне происходящих событий продолжаются колебания национальной валюты. В среду курс доллара на Мосбирже обновил исторический максимум и поднялся выше 109,185 рубля, курс евро также показал рекордный рост и торговался у отметки в 122 рубля. Официальный курс валют от ЦБ на четверг: доллар — 103,25 рубля, евро — 114,55 рубля.

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Меры поддержки и контрсанкции

Президент Владимир Путин подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России. Согласно нему, со 2 марта из страны нельзя будет вывезти валюту в виде наличных, если ее сумма превышает 10 тысяч долларов. Центробанк в свою очередь временно запретил выплачивать дивиденды за рубеж. При этом списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов не будут.

Российские банки объявили о повышении доходности по рублевым вкладам. Самую высокую ставку на момент выхода статьи предлагают Совкомбанк (23%) и Новикомбанк (22%). Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Ранее власти сообщали, что при отключении от SWIFT банки смогут использовать внутреннюю систему передачи финансовых сообщений.

Поддержать граждан решили крупные ритейлеры. «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» сообщили Федеральной антимонопольной службе, что ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в 5%. Как отметили в ФАС, под ограничение попадут молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

В среду премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские IT-компании освободят на три года от уплаты налога на прибыль и проверок. Те же послабления распространят на производителей мобильных приложений. Также правительство по поручению президента продлит на полгода программу компенсации расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и МСП будет действовать до конца 2022 года.

Для информационной поддержки жителей России власти запустили официальный портал «Объясняем.РФ». По сообщению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он должен стать источником достоверной информации по актуальным вопросам. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что распространение фейковых новостей о спецоперации будут пресекать с помощью уголовно-правовых инструментов. Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) из-за распространения недостоверной информации. Также «Эхо Москвы» вечером 1 марта отключили от эфира.

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Воздушное пространство

В связи с проведением спецоперации на Донбассе на юге и в центральной части России была приостановлена работа 11 аэропортов. Запрет на полеты действовал до 03:45 2 марта по московскому времени. Уже 1 марта Росавиация сообщила о продлении временного ограничения полетов до 03:45 8 марта. Пока самолеты не приземляются в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме.

К странам, закрывшим для российских самолетов небо, присоединились Соединенные штаты Америки — об этом 2 марта объявил Джо Байден.