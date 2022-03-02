РИАМО - 2 мар. Депутаты Мособлдумы подвели итоги работы за февраль 2022 года. Парламентарии приняли ряд важных социальных законов и законопроектов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, депутаты установили ежемесячную доплату, которая назначается одиноко проживающим неработающим пенсионерам. Введенные изменения коснутся 33 тыс. человек. На дополнительные выплаты из бюджета Московской области будет выделено свыше 678,6 млн рублей.

Доплаты начислят и семьям с 4 и более детьми, имеющим сертификат на региональный материнский капитал, а также семьям с 3 детьми, если третий ребенок родился в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. В 2022 и 2023 году им будет направлено по 50 тыс. рублей.

Также был расширен список сфер, в которых можно использовать средства материнского капитала – в него вошла газификация объектов ИЖС.

Для некоторых категорий граждан были установлены меры поддержки по соцгазификации. В соответствии с принятым законом, им полностью возмещается стоимость газового оборудования, если ее размер не превышает 80 тыс. рублей. Кроме того, полностью оплачиваются выполненные работы по газификации.

Ставка по налогу на имущество для объектов газораспределения и газопотребления, созданных по программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», была снижена на 1%. Сегодня он составляет 2,2%.

Во втором чтении парламентарии приняли законопроект об освобождении семей с детьми-инвалидами от транспортного налога.

Также депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект, вносящий изменения в КоАП РФ. В соответствии с документом штраф за незаконный сброс мусора в неположенных местах ужесточается. Инициаторами законопроекта стали Мособлдума и Мосгордума.