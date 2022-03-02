РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Волонтеры подмосковного Подольска помогли нуждающемуся добраться домой в Йошкар-Олу после лечения в больнице округа, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Пациента областного отделения термической травмы горбольницы №2 Подольска Сергея Ласточкина выписали после лечения, а идти ему было некуда. Он обратился в Георгиевское сестричество с просьбой отправить его домой в Йошкар-Олу. Сестры оперативно нашли ему верхнюю одежду и обувь на выписку и купили билет на поезд Москва-Йошкар-Ола.

«Когда Ласточкина выписали мы вызвали такси, так как своим ходом до Казанского вокзала он бы не доехал - раны только-только начали заживать. В сопровождении волонтера мужчина прибыл на Казанский вокзал и сел на поезд. В среду утром от него пришло сообщение с благодарностью. Он добрался до дома», - говорится в сообщении.