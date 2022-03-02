РИАМО - 2 мар. Центробанк приостановил переводы со счетов юридических и физических лиц на счета в другие страны. Это нужно, чтобы предотвратить вывод денег из финансового рынка РФ, сообщает пресс-служба ЦБ.

«Кроме того, переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены суммой в 5 тыс. долларов либо в таком эквиваленте в месяц», - пояснили в Банке России.

Действия не распространяются на россиян и граждан СНГ.

Геополитическая ситуация обострилась в мире после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Она призвана демилитаризировать страну.