РИАМО - 2 мар. Российские IT-компании получат налоговые преференции, льготные кредиты по сниженной ставке и гранты на новые разработки, сообщает пресс-служба правительства России.

«Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. Ну и конечно сохранить кадровый потенциал», - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В рамках поддержки отечественных IT-компаний правительство внедрит налоговые преференции для разработчиков мобильных приложений и организаций, занимающихся реализацией установкой и тестированием российских IT-решений.

На 3 года все IT-компании России будут освобождены от уплаты налога на прибыль, их также не будут проверять контрольные органы. Кроме того, компаниям предоставят льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%.

Сотрудники российских IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время работы в отечественных организациях. Также правительство страны расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений.

Мишустин поручил министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы IT-компании смогли как можно скорее воспользоваться новыми мерами поддержки.