РИАМО - 2 мар. В прошлом году фонд «Круг добра» собрал около 60 млрд рублей для закупки лекарств на лечения орфанных заболеваний в России, рассказал журналистам член президиума РАН, академик РАН, главный детский онколог-гематолог министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев.

«Прошлый год был урожайным в отношении решений в области орфанных заболеваний. У нас был длительный период с момента, когда федеральное министерство и правительство приняли решение о централизованной закупке лекарств для целого ряда орфанных болезней», - рассказал Румянцев.

Он добавил, что эти заболевания вошли в программу финансирования «14 высоко затратных нозологий».

В начале прошлого года был проведена реализация специального фонда «Круг добра» для тяжелых и хронических заболеваний. Финансированием фонда занималось государство за счет увеличения добавочного подоходного налога на 2% у людей с доходом свыше 5 млн рублей в год.

«Нужно сказать, что Счетная палата, которая в прошлом году подвела итог того, на сколько может рассчитывать фонд и эта сумма оказалась равной примерно 60 млрд рублей», - добавил Румянцев.

Ранее подобная сумма тратилась в программе «14 высоко затратных нозологий» в течении многих лет.

Редкие заболевания или орфанные заболевания — заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции. Для стимуляции их исследований и создания лекарств для них (орфанные препараты) обычно требуется поддержка со стороны государства.