РИАМО - 2 мар. Из-за экономических санкций, введенных против России, сервисы Apple Pay и Google Pay могут работать нестабильно. Чтобы этого избежать, достаточно следовать нескольким простым правилам, сообщил председатель совета ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы», главный научный сотрудник СПбГУ Виктор Достов.

По его словам, проблемы с оплатой с помощью мобильных сервисов могут произойти, если платежный терминал на торговом объекте обслуживается попавшим под санкции банком.

«Насколько я понимаю ситуацию, основная проблема на данный момент локализована в платежных системах, связанных со смартфонами. Эти системы завязаны на токенизацию, которая является внешним сервисом, и она в банках, оказавшихся в санкционном списке, может быть заблокирована извне», – заявил Достов в эфире радио Sputnik.

По его словам, в России в течение последних лет проходила масштабная работа по локализации таких систем в стране. В связи с этим пластиковые карты должны продолжать работать независимо от санкций и позиции международных платежных систем.

От внешнеполитической ситуации не зависит платежная система «Мир». Однако и в ее случае могут возникнуть проблемы. Так, при использовании приложения Mir Pay для смартфонов производители устройств могут принудительно удалять приложения, связанные с платежами через карту «Мир».

«Это приложение, которое сделано под эту карту и позволяет платить ей со смартфона. Чисто теоретически, если у вас уже есть приложение Mir Pay, оно продолжит работать», – заключил эксперт.